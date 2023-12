L’instauration des transports gratuits à Montpellier, le 21 décembre 2023, est un évènement important. C’est peut-être un tournant en la matière. Montpellier est devenue la première métropole européenne à avoir instauré la gratuité totale des transports publics. Cet exemple devrait susciter des mouvements dans d’autres métropoles. C’est un droit supplémentaire qui est gagnable. Cela vaut la peine de participer et conforter ce mouvement.

Montpellier devient la plus grande agglomération européenne à instaurer la gratuité totale des transports publics

Un événement majeur qui doit nous encourager

Par Mariano Bona. Le 23 décembre 2023.

La gratuité des transports publics a été mise en œuvre jeudi 21 décembre à Montpellier, qui est devenue la première métropole européenne à l’avoir instaurée.

Les investissements prévus pour 2020-2026 pour développer les transports publics correspondent à un milliard d’€. C’est l’équivalent d’une année de fonctionnement et investissements de la Métropole qui va être investi dans les transports collectifs ! Il s’agit sans conteste d’un choix politique fort.

Le Président de la Métropole de Montpellier – Mickaël Delafosse – a expliqué que le choix de la gratuité des transports publics trouvait son origine dans le mouvement des gilets jaunes et celui des mobilisations pour le climat. Jeudi soir, lors de son discours place de la Comédie (noire de monde, des milliers de personnes), il a cité Victor Hugo : « Rien n’arrête une idée dont le temps est venu. Le temps de la gratuité est venu. Pour une ville plus écologique, plus solidaire, plus fraternelle ». Les choix politiques faits sont défendus avec des arguments de fond (urgence environnementale, concilier l’écologie et le social, partage de la ville) qui sont ceux que nous avançons.

C’est sans doute le signe que cette idée de gratuité des transports publics progresse en profondeur dans la société.

La gratuité des transports publics est un droit nouveau qui est gagnable. Elle contribue à faire émerger un projet de société où bien vivre et préserver la planète vont de pair. La gratuité des transports publics est une mesure populaire, juste socialement et efficace pour l’environnement.

L’exemple de Montpellier, après celui de Dunkerque, montre que c’est possible et que c’est surtout une question de choix politiques. Il y a donc une base pour mener campagne en faveur de la gratuité des transports publics. Dans les mois qui viennent, l’exemple de Montpellier devrait faire surgir des demandes pour obtenir la gratuité dans d’autres métropoles, avec la constitution de collectifs. Par ailleurs, partout où elle est menée, il est assez facile d’en faire une campagne unitaire. Cela vaut donc vraiment la peine de s’investir dans cette campagne.